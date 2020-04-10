Kumbarasındaki 2,5 lirayla çikolata almak isteyen 2,5 yaşındaki Umay'a belediyeden sürpriz
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Polis, Güncel

Kumbarasındaki 2,5 lirayla çikolata almak isteyen 2,5 yaşındaki Umay'a belediyeden sürpriz

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sosyal medya üzerinden kendisinden arkadaşlarına ikram etmek üzere çikolata isteyen 2,5 yaşındaki Umay Güleç'e çikolata, polis memuru babasına da 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla hediye gönderdi.

10.04.2020 16:22 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:56
Kumbarasındaki 2,5 lirayla çikolata almak isteyen 2,5 yaşındaki Umay'a belediyeden sürpriz

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sosyal medya üzerinden kendisinden arkadaşlarına ikram etmek üzere çikolata isteyen 2,5 yaşındaki Umay Güleç'e çikolata, polis memuru babasına da 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla hediye gönderdi.

Ailesinin kendisine hediye ettiği kumbarada 2,5 lira biriktiren Umay Güleç, bu parayla arkadaşlarına çikolata almak istedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla 20 yaşından küçük olduğu için sokağa çıkamayan küçük Umay, çikolata almak için büyükleri aracılığıyla sosyal medya üzerinden Belediye Başkanı Aşgın'dan yardım istedi.

Aşgın da mesaj üzerine Umay'a arkadaşlarına ikram etmek üzere çikolata ve oyuncak ile polis memuru babası Adem Güleç'e 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla hediye gönderdi.

Hediyeleri Belediye Basın Birimi sorumlusu Ahmet Bıçakçı ve zabıta ekipleri, aileye Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde teslim etti.

Bıçakçı, Aşgın'ın yoğun mesaisi dolayısıyla küçük Umay'ı ziyarete gelemediğini ancak hediye gönderdiğini söyledi.

Aileye sokağa çıkma yasağına uydukları için teşekkür eden Bıçakçı, "Belediye Başkanımızın selamlarını getirdik. Polis Günü'nüzü de kutluyoruz. Kumbara da Umay'da kalsın. Salgın bitene kadar içini doldurup arkadaşlarına çikolata ikram edebilir." dedi.

Baba Güleç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Aşgın'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

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