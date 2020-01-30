Kumbarasında biriktirdiği parayı depremzedelere gönderdi

30.01.2020 15:50 | Son Güncelleme: 30.01.2020 15:50

Adıyaman'da ortaokul öğrencisi Gülsima Nazlı Yaldız, kumbarasında biriktirdiği paraları Elazığ'daki depremzedelere yollamak için İHH İnsani Yardım Derneği'ne teslim etti.



Elazığ'da yaşanan depremi televizyonda izleyen Yaldız, ailesine kumbarasında biriktirdiği paraları deprem bölgesine göndermek istediğini söyledi.



Bunun üzerine kardeşi Fahriye Zümra Yaldız ile İHH İnsani Yardım Derneği'ne gelen Yaldız, kumbarasını deprem bölgesine yardım olarak gönderilmek üzere İHH gönüllülerine teslim etti.



İHH İnsani Yardım Derneği gönüllüsü Orhan Halit Çatlı, kumbarayı makbuz karşılığı teslim alarak deprem bölgesine göndermek için işlemleri başlattı.



Yaldız, yaptığı açıklamada, kumbarasındaki paraları depremzedelere gönderdiği için mutlu olduğunu belirterek, "Depremin ardından harçlıklarımı biriktirdim. Depremle ilgili gelişmeleri televizyondan izledim. Oradaki kardeşlerime bir nebze de olsa katkı sunmak istedim. Kardeşimle kumbaramda biriktirdiğim paraları İnsani Yardım Derneği'ne getirdim." dedi.

İHH İnsani Yardım Derneği gönüllüsü Orhan Halit Çatlı ise harçlıklarını biriktirip depremzedelere ulaştırılmak üzere kumbarasını kendilerine teslim eden Gülsima Nazlı Yaldız ve kardeşine teşekkür etti.

Parayı depremzedelere ulaştıracaklarını ifade eden Çatlı, "İHH arama kurtarma ekibi olarak Elazığ'daki çalışmalara katıldık. Orada depremzedeler çok mağdur. Kış gününde yardıma muhtaç vatandaşlarımız bulunuyor. Bizlere ulaştırılan yardımları depremzedelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Kardeşlerimizden Allah razı olsun. Kent genelindeki yardımları da tırlarla deprem bölgelerine ulaştıracağız." diye konuştu.

Kaynak: AA