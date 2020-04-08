Kumbarasında biriktirdiği bozuk parayı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasında bağışladı
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Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Afyon, Şuhut, Yaşam

Kumbarasında biriktirdiği bozuk parayı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasında bağışladı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Mehmet Emin Dündar, kumbarasında biriktirdiği 269 lira 50 kuruş bozuk parayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

08.04.2020 17:40 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:40
Kumbarasında biriktirdiği bozuk parayı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Mehmet Emin Dündar, kumbarasında biriktirdiği 269 lira 50 kuruş bozuk parayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

Kumbarasında biriktirdiği parayı bağış yapmak için Şuhut Kaymakamlığı'nı arayan 68 yaşındaki Mehmet Emin Dündar, Vefa Destek Grubu'ndan yardım istedi. Dündar'ın isteğini yerine getiren Vefa Sosyal Destek Grubu"nda yer alan Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 68 yaşındaki Mehmet Emin Dündar'dan 269 lira 50 kuruşu poşet içinde teslim aldı ve parayı banka şubesindeki 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' hesap numarasına yatırdı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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