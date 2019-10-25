"Kumbaramdaki İyilik Kırım'da Kur'an Olsun" projesi
Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndan "Kumbaramdaki İyilik Kırım'da Kur'an Olsun" projesi başlatıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndan "Kumbaramdaki İyilik Kırım'da Kur'an Olsun" projesi başlatıldı.
Okul Müdürü Cafer Akın ile Seydişehir Müftüsü Adem Bebek arasında imzalanan protokolle, öğrencilere tasarruf bilinci sağlamak amacıyla eğitim verilmesi hedefleniyor.
Seydişehir Müftülüğü aracılığıyla, öğrencilerin kumbaralarda biriktirdikleri paralarla Kırım'daki müslümanlara Kur'an-ı Kerim hediye edilecek.