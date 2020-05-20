Kumbaralarındaki haçlıklarını Afganistan'a gönderilmek üzere Kızılay'a bağışladılar
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Kumbaralarındaki haçlıklarını Afganistan'a gönderilmek üzere Kızılay'a bağışladılar

Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki kardeş, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Afganistan'da bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere Türk Kızılay'a bağışladı.

Kumbaralarındaki haçlıklarını Afganistan'a gönderilmek üzere Kızılay'a bağışladılar
20.05.2020 11:05 | Son Güncelleme: 20.05.2020 11:05

Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki kardeş, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Afganistan'da bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere Türk Kızılay'a bağışladı.

İlçe yaşayan ilkokul 4. sınıf öğrencisi Elif Naz Koçer (10) ve 2'nci sınıf öğrencisi kardeşi Abdulkadir Koçer (8) kumbaralarında bayram harçlığı olarak biriktirdikleri 98 lira parayı, Afganistan'da bulunan ihtiyaç sahiplerine gönderilmek üzere Türk Kızılay İlçe Temsilciliği'ne makbuz karşılığında teslim etti.

Çocukların yaptığı anlamlı bağıştan etkilenen Kızılay İlçe temsilcisi İsa Şahin, Koçer kardeşlere teşekkür ederek kitap verdi.

Afganistan'da bulunan ihtiyaç sahiplerini televizyonda izlediğini ve çok duygulandığını kaydeden Elif Naz Koçer, "Televizyon izlerken çocukların çok zor durumda olduklarını gördüm ve çok duygulandım. Kardeşimle harçlıklarımızı oraya göndermek istedik. Babama bu konuyu ilettim ve kumbaramızdan çıkan ve bayramda harcamayı düşündüğümüz bayram harçlığı olan 98 lirayı bir hayrımız olması için Türk Kızılay'a verdik." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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