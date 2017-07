Kumbarada Biriktirdikleriyle Türkiye'yi Dolaştılar

SİNAN BALCIKOCA - Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu ile 10Riders Balıkesir Motosiklet Spor Kulübü Derneği Başkanı Özgür Candar ve eşi Dilek Candar, 15 ayda kumbarada biriktirdikleri bozuk paralarla Türkiye'nin en uç noktalarını kapsayan turlarını tamamladı.



Hayalini kurdukları motosikletle Türkiye turu için kumbarada bozuk paralarını biriktiren Candar çifti, uzun süren hazırlık aşamasının ardından 40 gün önce Balıkesir'den yola çıktı. Çift, Edirne'den Hakkari'ye, Hatay'dan Sinop'a 37 şehir gezerek, 9 bin kilometre yol katettikten sonra Balıkesir'e döndü.



Özgür Candar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, motosiklet tutkunlarının şehir ziyaretlerinde kendilerini yalnız bırakmadığını söyledi.



Türkiye turunda Van'ı çok beğendiklerini vurgulayan Candar, "Karşımızda küçük bir İstanbul gördük neredeyse. Şehir merkezi çok canlı ve hareketli. Çarşısında birçok şehirde mağazası olmayan markalar var. Van Gölü'nün büyük olduğunu elbette biliyorduk ama o bölgenin neredeyse denizi gibi. Etrafında oluşturulan alanlar görülmeye değer." dedi.



Candar, tur kapsamında bir günde 4 mevsimi yaşadıklarını ifade ederek, Türkiye'nin her köşesinin ayrı güzelliğe sahip olduğunu ifade etti.



"Yeni yerler görmek için bozuk paraları yine kumbaraya atacağız"



Tur sırasında yaşadıklarını sosyal paylaşım sitesi aracılığıyla aktardıklarını belirten Candar, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Merak ettiğiniz her ülkeye elbette gidebilirsiniz ancak bizim yıllardır en öncelikli hedefimiz güzel vatanımızın her şehrine motosikletimizi sürmek ve o güzellikleri görebilmekti. Allah'a şükür ki bunun çok büyük bir kısmını yapabildik. O kadar güzel bir ülkede yaşıyoruz ki her fırsatta görmediğiniz şehirleri görmenizi gezmenizi tavsiye ediyoruz. Gerçekten ülkemize bir kez daha aşık olduk. İzmir'i başka güzel, Hatay büyüleyici, Mardin mistik, Van etkileyici, Trabzon'da yeşilin her tonu var. Şimdi bir yeni kumbara daha yapmamız gerekecek çünkü ülkemizde görmek istediğimiz, motosikletimizi sürmek istediğimiz yerler var. İnşallah nasip olur."



Candar, tur süresince 5 bin lirası kumbarada 15 ayda biriktirdikleri olmak üzere 6 bin lira harcadıklarını sözlerine ekledi.