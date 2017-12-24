Kumaş Yüklü Kamyon Küle Döndü

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde kumaş yüklü kamyon alev alev yanarak küle döndü.



Olay sabah saatlerinde, TEM'deki Erenler Alancuma mevkiinde meydana geldi. Kayseri'den yola çıkan Hacı Kadir Topaloğlu yönetimindeki 38 LL 166 plakalı kumaş yüklü kamyonun motoru tutuştu. Dumanları fark edip aracı yol kanarına park eden sürücü, itfaiyeden yardım istedi. Sürücü aracın yanışını izlerken, alevler kısa sürede kamyonun tamamını sardı. Metrelerce yükselen alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü. Polis, yangın sırasında otoyolda trafiği bir süre tek şeride düşürdü. Kamyon yangın sonucu kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



- Sakarya