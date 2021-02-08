Kumaş türleri! Kumaş türleri isimleri nelerdir? Kumaş türleri ve kullanım alanları!
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Kumaş türleri! Kumaş türleri isimleri nelerdir? Kumaş türleri ve kullanım alanları!

08.02.2021 16:40 | Son Güncelleme: 08.02.2021 16:43
Kumaş türleri! Kumaş türleri isimleri nelerdir? Kumaş türleri ve kullanım alanları!

Günlük olarak kullandığımız kumaş türleri, hareket rahatlığını, terleme oranını etkiler. Peki, Kumaş türleri! Kumaş türleri isimleri nelerdir? Kumaş türleri ve kullanım alanları!

Çeşitli yöntemler ile bir araya getirilen kumaş türleri farklı ürünler oluşmakta. Kumaş türleri! Kumaş türleri isimleri nelerdir? Kumaş türleri ve kullanım alanları!

KUMAŞ TÜRLERİ VE KULLANIM ALANLARI

Kaşmir kumaş türü: Keçi türünün ince ve yumuşak yününden yapılan kumaş türü. Atkı, bere ve çorap alanında da tercih edilen kaşmir kumaş, son zamanlarda şal olarak da kullanılır.

Pamuk kumaş türü: Pamuk, doğal bitkisel bir elyaf çeşididir. Pamuklu kumaşların yazın serin tutması, kışın ise sıcak tutması sebebiyle günlük kıyafetlerde tercih edilir.

Jersey kumaş türü: Yünden yapılan, tişörtler gibi günlük kullanıma giren giysiler için idealdir. Yumuşak, esnek kumaş türü Jersey, iç çamaşırlarında kullanılır.

Keten kumaş: Doğal kumaş türü olan keten, nem ve su çekebildiği için mutfak ve banyo ürünlerinde de kendine geniş yer bulur.

Dimi kumaş: Erkek ve kadın dış giysilik kumaşlar, denim (kot) kumaşlar, battaniyelik kumaşların üretiminde tercih edilmektedir.

KUMAŞ TÜRLERİ NELERDİR?

Kaşmir

Pamuk

Jersey

Keten

Dimi

Saten

Kanvas

Viskon

Krep


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