Kumarmatikçi 'Bataklık Sülüğü' Operasyonu

ADANA (İHA) – Adana'da sakızmatik, şarjmatik, müzik kutusu süsü verilen cihazlarla kumar oynatan kafe ve kahvehanelere yönelik bin 150 polisle yapılan operasyonda gözaltına alınan 29 kişi adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürü Osman Ak, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada "Bu bataklık sülüklerini ezeceğiz. Bunlara yaşam hakkı tanımayacağız" ifadelerini kullandı.



İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ın talimatıyla Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlık Ahlak Büro Amirliği ekipleri Asayişten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Davut Özateş, Asayiş Şube Müdürü Ayhan İlkan yönetiminde bin 150 polisle kentin tüm ilçelerinde sakızmatik, şarj matik, müzik kutusu gibi görünen cihazlarla kumar oynatan kafe ve kahvehanelere yönelik gece operasyonu yaptı. Operasyonda şarjmatik, sakızmatik, müzik kutusu süsü verilen 42 makine ele geçirildi. Makinelerin ilk bakışta amacına uygun ya da bozuk gibi görüldüğü ancak girilen 'Roket' benzeri şifreler ve tuş kombinasyonlarıyla kumar sistemine giriş yapıldığı tespit edildi. Kumar makinelerinin işletmeciye günde 1-5 bin lira arası gelir kazandırdığı öğrenildi.



Operasyonlarda gözaltına alınan makine dağıtıcısı Ahmet Ç, (23), Fevzi H. (40) ile 27 işletmeci sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, kumar cihazlarının sakız makinesi olduğunu savundu.



"Bataklık sülüklerini ezeceğiz"



Operasyona ilişkin bilgiler aktaran Emniyet Müdürü Osman Ak, "Halkımızın kanını emen bunlara ancak biz bataklık sülükleri diyebiliriz. Gayri meşru yollarla halkımızın kanını emenlere yaşam hakkı tanımıyoruz. Bu bataklık sülüklerini ezeceğiz" ifadelerini kullandı. - ADANA