Kumarhaneyi basıp paraya el koyan polisin elini ısırdı
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Kumarhaneyi basıp paraya el koyan polisin elini ısırdı

Kumarhaneyi basıp paraya el koyan polisin elini ısırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da kumarhane baskını sırasında kumarhane sahibinin kardeşi olduğu öğrenilen bir kişi, paraya el koyan polisin elini ısırdı.

Adana'da kumarhane baskını sırasında kumarhane sahibinin kardeşi olduğu öğrenilen bir kişi, paraya el koyan polisin elini ısırdı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 18 Haziran günü akşam 22.10 sıralarında merkez Seyhan ilçesi, Bakımyurdu Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinde kumarhane açılışı yapıldığına dair ihbar alan polis, adrese baskın düzenledi. Ekipler, içeride 22 kişinin olduğu iş yerine yaptığı baskında kumar parası olarak kullanıldığı tespit edilen 5 bin 200 lira, çok sayıda kart destesi ve oyun takımları ele geçirdi.

Ekiplerin kumar parasını muhafaza ettiği sırada kumarhane işletmecisi oldukları belirlenen 4 şüpheli polisle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında kumarhanenin sahibi K.Y.'nin (36) kardeşi S.Y., kumar parasını elinde tutan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğinde görevli komiserin elini ısırdı.

Olayla ilgili S.Y. (30), K.Y. (36), F.D. (29) ve H.T. (38) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Polis ayrıca söz konusu iş yerinde kumar oynadığını tespit ettiği 18 kişiye korona virüs salgını tedbirlerini ihlal etmekten ve Kabahatler Kanununa göre idari para cezası uyguladı.

4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - ADANA

Kumarhaneyi basıp paraya el koyan polisin elini ısırdı
Kumarhaneyi basıp paraya el koyan polisin elini ısırdı
Kumarhaneyi basıp paraya el koyan polisin elini ısırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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