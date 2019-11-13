Kumarhaneye dönüştürülen kahvehaneye baskın
Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Yalova'da kumarhaneye dönüştürülen bir kahvehaneye operasyon düzenledi.
Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Yalova'da kumarhaneye dönüştürülen bir kahvehaneye operasyon düzenledi. Operasyonda 6 adet kumar makinesi ele geçirildi.
Yalova'da bir kahvehanede kumar oynatıldığı istihbaratını alan Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Süleymanbey Mahallesi'ndeki belirtilen 1 kahvehane ile 2 ikamete eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda kahvehane içerisinde 6 adet elektronik kumar makinesi, bu makinelerde kullanılan kuponlar, 419 TL para ve 5 adet 9 mm çapında mermi ele geçirdi.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan kahvehane ve ikamet sahibi E.B. ve Ş.B.'nin sorgusu devam ediyor. - YALOVA