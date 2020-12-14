Kumarhaneye çevrilen iş yerine şok baskın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kumarhaneye çevrilen iş yerine şok baskın

14.12.2020 10:01 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:04
Kumarhaneye çevrilen iş yerine şok baskın

Osmaniye'de Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda kumar oynarken yakalanan 17 şahsa toplamda 70 bin lira para cezası kesildi.

Osmaniye'de Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda kumar oynarken yakalanan 17 şahsa toplamda 70 bin lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Alibeyli Mahallesinde bulunan bir iş merkezinin 4. katındaki iş yerine baskın düzenledi. İş yerinde kurulan masalarda kumar oynayan 17 kişi suçüstü yakalandı. Kiraladıkları iş yerini kumarhaneye çeviren şahıslara korona virüs tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı toplam 70 bin lira idari para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan 17 şahıs Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülerek haklarında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, baskın esnasında ele geçirilen 5 gram esrar maddesi, 1 adet şans oyunu makinesi, 1 adet tombala oyun düzeneği, 50 adet para yerine kullanılan pul, 3 adet okey takımı ile 15 deste iskambil kağıdına el konuldu. - OSMANİYE

Kumarhaneye çevrilen iş yerine şok baskın
Kumarhaneye çevrilen iş yerine şok baskın
Kumarhaneye çevrilen iş yerine şok baskın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kumarhaneye çevrilen eve şok baskın
Kumarhaneye çevrilen eve şok baskın
Osmaniye'de kumarhaneye çevrilen eve polis baskını
Osmaniye'de kumarhaneye çevrilen eve polis baskını
Kadınlar evini, emlakçı iş yerini kumarhaneye çevirdi
Kadınlar evini, emlakçı iş yerini kumarhaneye çevirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Erkan Akçay Hulusi Akar Abdülhamit Gül Fahrettin Koca
Magazin Cemal Hünal Demet Akbağ Serdar Ortaç Nilgün Belgün
Spor Pierre Webo Ali Palabıyık Kylian Mbappe Sergen Yalçın Mauricio Lemos
Tüm Haberler İzmir Aralık Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kumarhaneye çevrilen iş yerine şok baskın - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 10:05:15. #1.15#
title