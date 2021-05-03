Kumarhaneye çevrilen fırındaki 6 kişiye 18 bin TL ceza
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Kumarhaneye çevrilen fırındaki 6 kişiye 18 bin TL ceza

Kumarhaneye çevrilen fırındaki 6 kişiye 18 bin TL ceza
Demirören Haber Ajansı / Fatih TURAN - Haberler | Güncel

TRABZON'da, polisin düzenlediği operasyonda, kumarhaneye çevrilen fırında yakalanan 6 kişiye toplam 18 bin 900 TL ceza uygulandı.

TRABZON'da, polisin düzenlediği operasyonda, kumarhaneye çevrilen fırında yakalanan 6 kişiye toplam 18 bin 900 TL ceza uygulandı.

Kentteki fırının arka bölümünde yer alan imalathanede kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri, söz konusu adrese baskın yaptı. Baskında kumar oynayan 6 kişi suçüstü yakalandı. Bu kişilere, kumar oynamak ve salgın tedbirleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlalden toplam 18 bin 900 TL ceza verildi. Fırının faaliyeti durdurulurken, baskın anı kamera görüntülerine yansıdı.


Kumarhaneye çevrilen fırındaki 6 kişiye 18 bin TL ceza
Kumarhaneye çevrilen fırındaki 6 kişiye 18 bin TL ceza
Kumarhaneye çevrilen fırındaki 6 kişiye 18 bin TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih TURAN

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