Kumarhaneye çevrilen eve şok baskın
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Kumarhaneye çevrilen eve şok baskın

Kumarhaneye çevrilen eve şok baskın
06.05.2020 11:57 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:58

Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çınarcık ilçesinde kumarhaneye çevrilen bir eve baskın yapıldı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çınarcık ilçesinde kumarhaneye çevrilen bir eve baskın yapıldı. Korona virüs tedbirlerini hiçe sayan 7 kişiye ise toplamda 29 bin 400 TL para cezası uygulandı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Taşliman mahallesindeki bir evde kumar oynatıldığı ihbarını alan Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri savcılık kararı ile belirtilen eve şok bir baskın düzenlediler. Bir anda polisi karşılarında gören kumarbazlar ne yapacaklarını şaşırdılar. Olayla ilgili olarak G.M, G.Y, Ö.T, T.D, M.Y, M.T ve A.İ ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüler. Şahıslara yasa dışı kumar oynamak ve oynatmak fillerini işlemek ile Yalova Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına muhalefet etmekten toplamda 29 bin 400 TL cezai işlem uygulandı. Evde ele geçirilen ve kumar oynamakta kullanılan malzemeler ve paralara da el kondu. - YALOVA

Kaynak: İHA

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