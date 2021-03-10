Kumarhaneye çevrilen eve polis baskınında 21 kişi yakalandı
10.03.2021 17:43 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:53
RİZE'de kumarhaneye dönüştürülen bir eve polisin düzenlediği baskında, 3'ü Gürcistan vatandaşı, 21 kişi kumar oynarken yakalandı.
RİZE'de kumarhaneye dönüştürülen bir eve polisin düzenlediği baskında, 3'ü Gürcistan vatandaşı, 21 kişi kumar oynarken yakalandı. Bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Çayeli ilçesinde bir evde kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri adrese operasyon düzenledi. Kumarhaneye dönüştürülen evde, 3'ü Gürcistan vatandaşı, 21 kişi yakalandı. Kumar oynayan kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ