Kumarhaneye çevrilen eve baskın
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Kumarhaneye çevrilen eve baskın

Manisa'da korona virüs tedbirlerine rağmen dün akşam saatlerinde bir evde kumar oynandığını ihbarını alan Manisa Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro ekiplerince yapılan baskında ev içinde 13 kişiye sosyal mesafe kuralına uymamak ve kumar oynamak suçundan toplam 54 bin 425 TL idari para cezası kesildi.

Kumarhaneye çevrilen eve baskın
30.04.2020 11:29 | Son Güncelleme: 30.04.2020 11:29

Manisa'da korona virüs tedbirlerine rağmen dün akşam saatlerinde bir evde kumar oynandığını ihbarını alan Manisa Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro ekiplerince yapılan baskında ev içinde 13 kişiye sosyal mesafe kuralına uymamak ve kumar oynamak suçundan toplam 54 bin 425 TL idari para cezası kesildi.

Şehzadeler ilçesi Çarşı Mahallesinde dün akşam saat 22.30 sıralarında bir evde kumar oynandığı yönünde bilgi alınması üzerine Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro ekiplerince söz konusu adrese operasyon düzenlendi. Yapılan baskında ev içerisinde toplam 13 kişi olduğu ve sosyal mesafe kuralına aykırı davranıldığı tespit edildi. Ev içerisinde oyun masaları ve masaların üzerinde iskambil kağıtları ile çok sayıda üzerinde sayı bulunan para yerine kullanılan renk renk markalar olduğu tespit edilirken, ev sahibi B.K.'ya kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem, ev sahibi dahil evde bulunan 13 kişiye de Hıfzıssıhha Kanunu 282. Maddesi gereği ayrı ayrı 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 40 bin 950 TL idari para cezası kesildi. 11 şahsa ise kumar oynamak suçundan 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 34. Maddesine istinaden 1.225'er TL olmak üzere toplam 13 bin 475 TL idari para cezası uygulanırken, adreste bulunan şahıslara toplamda 54 bin 425 TL idari para cezası kesildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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