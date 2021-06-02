Kumarhaneye çevrilen evde, polisi gören şüphelilerin şaşkınlığı yüzüne yansıdı
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Kumarhaneye çevrilen evde, polisi gören şüphelilerin şaşkınlığı yüzüne yansıdı

Kumarhaneye çevrilen evde, polisi gören şüphelilerin şaşkınlığı yüzüne yansıdı
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

ADANA'da geçen ay kumar oynandığı tespit edilen 29 adrese yapılan operasyonda 127 kişiye 567 bin 492 TL ceza kesildi.

ADANA'da geçen ay kumar oynandığı tespit edilen 29 adrese yapılan operasyonda 127 kişiye 567 bin 492 TL ceza kesildi. Bir eve yapılan baskında polisi gören kişilerin şaşkınlığı kameraya yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, mayıs ayında, koronavirüs nedeniyle kapalı olması gerekirken açık olan kahvehanelerle, kumar oynandığı belirlenen evlere operasyon düzenledi. 29 adrese yapılan baskınlarda suçüstü yakalanan 127 kişiye pandemi kurallarını ihlal ve kumar oynamaktan 567 bin 492 TL para cezası uygulandı. İş yerlerinde yapılan aramalarda 21 bin 597 TL, 1 ruhsatsız tabanca, para yerine geçen çok sayıda pul ve oyun kağıdı ele geçirildi.Merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde kumarhaneye çevrilen bir eve yapılan baskında, polisi gören kişilerin şaşkınlığı ve kaçmaya çalışması polis kamerasına yansıdı. Söz konusu evde kumar oynayan 11 kişiye de işlem yapıldı.


Kumarhaneye çevrilen evde, polisi gören şüphelilerin şaşkınlığı yüzüne yansıdı
Kumarhaneye çevrilen evde, polisi gören şüphelilerin şaşkınlığı yüzüne yansıdı
Kumarhaneye çevrilen evde, polisi gören şüphelilerin şaşkınlığı yüzüne yansıdı
Kumarhaneye çevrilen evde, polisi gören şüphelilerin şaşkınlığı yüzüne yansıdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar

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