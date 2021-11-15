KUMARHANEYE ÇEVRİLEN DUBLEKS DAİREYE BASKIN - Haberler
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KUMARHANEYE ÇEVRİLEN DUBLEKS DAİREYE BASKIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dubleks daireye baskın yapan jandarma ekipleri, kumar oynarken suçüstü yakaladığı 5'i kadın 6 kişiye 8 bin 16 lira ceza uyguladı.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde dubleks daireye baskın yapan jandarma ekipleri, kumar oynarken suçüstü yakaladığı 5'i kadın 6 kişiye 8 bin 16 lira ceza uyguladı.

Manavgat'ın Side mahallesinde B.T.'ye ait dubleks dairede kumar oynandığı ihbarı üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Side Jandarma Karakolu Komutanlığı ekipleri araştırma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda, eve kumar oynamak amacıyla girenler olduğu tespit edilince, gece baskın yapıldı. Baskında 5'i kadın 6 kişi kumar oynarken yakalandı. Yapılan aramada, oyun oynandığı tespit edilen 50 deste iskambil kağıdı, 3 kırmızı renkli zarf, 250 pul, poker masası, kumar oynayanların alacak- verecek durumunun yazılı olduğu defter ele geçirildi.

Kumar oynayan 6 kişiye 1336'şar liradan toplam 8 bin 16 idari para cezası uygulandı. Ev sahibi B.T. hakkında 'Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlamak' suçundan adli işlem yapıldı.

KUMARHANEYE ÇEVRİLEN DUBLEKS DAİREYE BASKIN

KUMARHANEYE ÇEVRİLEN DUBLEKS DAİREYE BASKIN

KUMARHANEYE ÇEVRİLEN DUBLEKS DAİREYE BASKIN

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