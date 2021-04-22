Kumarhane kurdular, kamera ile izlediler ama gizli bölmeden kaçarken Jandarmaya yakalandılar
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Kumarhane kurdular, kamera ile izlediler ama gizli bölmeden kaçarken Jandarmaya yakalandılar

Kumarhane kurdular, kamera ile izlediler ama gizli bölmeden kaçarken Jandarmaya yakalandılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de farklı illerden kumar oynamak için gelen 24 kişi Jandarmanın operasyonuyla, kıraathane içerisinde bulunan gizli bölmeden kaçmaya çalıştıkları esnada yakaladı.

Denizli'de farklı illerden kumar oynamak için gelen 24 kişi Jandarmanın operasyonuyla, kıraathane içerisinde bulunan gizli bölmeden kaçmaya çalıştıkları esnada yakaladı. Sokağa çıkma kısıtlaması, korona virüs tedbirleri kapsamında 24 kişiye kumar oynamaktan toplamda 143 bin 130 TL idari para cezası uygulandı.

Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı aldığı istihbarı bilgi doğrultusunda bazı adreslerde yaptığı takip çalışması neticesinde tespit edilen adreslerden biri için operasyon düğmesine bastı. Çivril ilçesi Gürpınar Mahallesinde bulunan bir kıraathanede gece saatlerinde kumar oynatıldığı tespit edilerek, Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM Şubesi, İstihbarat Şube Müdürlüğü Timleri ve Narkotik ekipleri ile Narko köpekler ile adrese operasyon düzenlendi. Operasyon esnasında kıraathane içerisinde bulunan dolap görünümlü gizli bölmeden kaçmaya çalışan şüpheliler hızla yakalandı.

Kumarhaneyi işleten 3 şüpheli dahil kumar oynayan 24 kişi yakalandı

Operasyon neticesinde, A.A.Ç., M.S. ve Ş.K. isimli şüphelilerin kumar oynattığı anlaşıldı. Kıraathane içerisinde akrabalık ya da aile bağı olmayan farklı illerden gelen toplam 24 kişinin içeride bulunduğu tespit edildi. Kıraathane içerisinde yapılan aramada, 51 deste iskambil kağıdı, 3 takım okey oyunu, 1 takım domino taşı, 4 adet alacak verecek defteri, 17 adet adisyon kağıdı ve 1 adet kamera kayıt cihazı ele geçirildi.

Kumarhanede bulunan 24 kişiye 143 bin 130 TL idari para cezası uygulandı

Operasyonda 25 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten, 4 kişiye kimlik bildirmemeden ve 24 kişiye kumar oynamaktan toplamda 24 kişiye 143 bin 130 TL idari para cezası uygulandı. A.A.Ç., M.S. ve Ş.K. isimli şüphelilerin kumar oynanması için yer ve imkan temin etmesi suçundan adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Kamera sistemleri ile önlem aldılar

Öte yandan, kıraathane içerisine ve dışarısına kurulan 8 farklı kamera ile sürekli takip edildiği ve dolap şeklinde olan gizli bölme içerisinden kaçış noktası oluşturulduğu tespit edildi. - DENİZLİ

Kumarhane kurdular, kamera ile izlediler ama gizli bölmeden kaçarken Jandarmaya yakalandılar
Kumarhane kurdular, kamera ile izlediler ama gizli bölmeden kaçarken Jandarmaya yakalandılar
Kumarhane kurdular, kamera ile izlediler ama gizli bölmeden kaçarken Jandarmaya yakalandılar
Kumarhane kurdular, kamera ile izlediler ama gizli bölmeden kaçarken Jandarmaya yakalandılar
Kumarhane kurdular, kamera ile izlediler ama gizli bölmeden kaçarken Jandarmaya yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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