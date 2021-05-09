Kumarhane işletmecisi kadının pişkin sözleri çileden çıkarttı
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Kumarhane işletmecisi kadının pişkin sözleri çileden çıkarttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Denizli'de metruk bir binada hırsızlık şüphelisi olduğu ihbarını değerlendiren polis ekipleri, giriş kapısı dolap ile kapatılan binaya girdiğinde 10 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Denizli'de metruk bir binada hırsızlık şüphelisi olduğu ihbarını değerlendiren polis ekipleri, giriş kapısı dolap ile kapatılan binaya girdiğinde 10 kişiyi kumar oynarken yakaladı. İşletmeci olduğunu belirten kadının sözleri ise pes dedirtti.

Olay, Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir vatandaş metruk binaya hırsızlık yapmak için şüpheli şahısların girdiğini ihbar etti. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, metruk binanın ışıklarının yandığını ancak kapısının dolap ile kapatıldığını fark etti. Kontrol etmek amacıyla içeriye giren polis ekipleri gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı. 10 kişi içeride kumar oynarken suçüstü yakalandı. Yapılan incelemede bina sahibinin kiralamak isteyen bir kişiye kontrol etmesi için anahtar verdiği ancak kumarhaneye döndüğünden haberi olmadığı ortaya çıktı.

"Ben burayı kumarhane olarak çalıştıracağım, aç mı kalayım" diyerek kendini savundu

Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekiplerin gelmesiyle başlatılan işlemler sırasında işletenin kendisi olduğunu belirten Deniz V.'nin pişkin sözleri pes dedirtti. "Burada kumar mı oynatıyorsunuz?" sorusuna Deniz V., "Ben daha kumar oynatmadım. 2 gün sonra kumar oynatacağım, buradayım. Buraya tadilat yaptım, ben açtım" dedi.

Polis ekiplerinin "Senin burada olduğundan bina sahibinin haberi yok, senden şikayetçi" demesi üzerine kadın 'Senden korktuğu için benden şikayetçi' diyerek herkesi çileden çıkarttı. Metruk binada bulunan 10 kişiye kumar oynamak, sosyal mesafe ve sokağa çıkma kurallarını ihlalden toplamda 75 bin TL ceza işlemi uygulandı. Deniz V. ise polis ekiplerine mukavemet, kumar oynatma ve uyuşturucu madde kullanma gibi nedenlerden gözaltına alındı.

Bina sahibi, "Kumar oynatacağından haberim yoktu. Daireyi kiralamak için bakacaktı. Anahtarı verdim, elektrik ve su aboneliğini açtırarak kumar oynatmış, şikayetçiyim" dedi. - DENİZLİ

Kumarhane işletmecisi kadının pişkin sözleri çileden çıkarttı
Kumarhane işletmecisi kadının pişkin sözleri çileden çıkarttı
Kumarhane işletmecisi kadının pişkin sözleri çileden çıkarttı
Kumarhane işletmecisi kadının pişkin sözleri çileden çıkarttı
Kumarhane işletmecisi kadının pişkin sözleri çileden çıkarttı
Kumarhane işletmecisi kadının pişkin sözleri çileden çıkarttı
Kumarhane işletmecisi kadının pişkin sözleri çileden çıkarttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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