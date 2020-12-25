Kumardan mühürlenen ruhsatsız iş yerine yeniden kumar baskını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kumardan mühürlenen ruhsatsız iş yerine yeniden kumar baskını

25.12.2020 10:34 | Son Güncelleme: 25.12.2020 10:37
Kumardan mühürlenen ruhsatsız iş yerine yeniden kumar baskını

Eskişehir'de daha önce kumar oynatıldığı için mühürlenen ruhsatsız iş yerinde tekrar kumar oynayan 38 şahsa idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'de daha önce kumar oynatıldığı için mühürlenen ruhsatsız iş yerinde tekrar kumar oynayan 38 şahsa idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde polis ekipleri Arifiye Mahallesi 2 Eylül Caddesi'ndeki bir pasaj içerisinde bulunan ruhsatsız bir iş yerine baskın yaptı. Daha önce tombala oynatıldığı için mühürlendiği tespit edilen iş yerinde 38 şahıs kumar masasında yakalandı. İş yerinde yapılan aramada; tombala makinesi, tombala kartları ve tombala topları ele geçirildi. Mührü bozarak içerde kumar oynayan 38 şahsa sosyal mesafeye kuralına uymamaktan kişi başı 3 bin 150 TL, kumar oynamak suçundan ise bin 225 TL olmak üzere toplamda 166 bin 250 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan iş yeri sahibi Muharrem D. (54) hakkında, "kumar oynamak için yer ve imkan temin etmek ve mühür fekki" suçlarından işlem yapıldı. Ruhsatsız iş yeri tekrar mühürlendi. - ESKİŞEHİR

Kumardan mühürlenen ruhsatsız iş yerine yeniden kumar baskını
Kumardan mühürlenen ruhsatsız iş yerine yeniden kumar baskını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Tunç Soyer Fuat Oktay Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş
Magazin Arto Oktay Kaynarca Murat Dalkılıç Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Arda Turan Rıza Çalımbay Halis Özkahya Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Noel Almanya Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kumardan mühürlenen ruhsatsız iş yerine yeniden kumar baskını | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 10:37:54. #1.14#
title