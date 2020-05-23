Kumarcılara jandarmadan şok baskın
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Kumarcılara jandarmadan şok baskın

Kumarcılara jandarmadan şok baskın Mut ilçesinde kaçak kumar oynayan 13 kişiye 57 bin lira para cezası Mersin'in Mut ilçesinde, bir eve düzenlenen baskında kaçak kumar oynarken suçüstü yakalanan 13 kişiye, kumar oynama, oynatma, sosyal mesafeyi ihlal etme ve kapalı alanda sigara içme...

23.05.2020 10:33 | Son Güncelleme: 23.05.2020 10:37

Kumarcılara jandarmadan şok baskın

Mut ilçesinde kaçak kumar oynayan 13 kişiye 57 bin lira para cezası

MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde, bir eve düzenlenen baskında kaçak kumar oynarken suçüstü yakalanan 13 kişiye, kumar oynama, oynatma, sosyal mesafeyi ihlal etme ve kapalı alanda sigara içme fiillerinden toplam 57 bin lira idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgile göre, jandarma ekipleri Yapıntı Mahallesinde zeytinlik bahçesi içerisindeki bir evde K.G. ve M.S.İ. isimli şahısların kumar oynattığı ve akşam kumar oynamak için toplanılacağı bilgisine ulaştı.

Adrese gece 23.00 sularında yapılan baskında M.A.S., A.Y., O.S., S.İ., M.P., S.Ç., İ.K., A.V., K.Ç., B.Y. ve E.E. isimli şahıslar, suçüstü yakalandı.

Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan M.S. İ. olay yerinde yakalanırken, diğer suç ortağı şüpheli K.G. isimli şahsın ise arandığı bildirildi.

Operasyon sırasında masada bulunan iskambil kağıtları, okey taşları, yaz-boz kağıtları ile 2 bin 365 lira paraya el konuldu. Yakalanan 13 şahsa 5326 sayılı kanunun 34'üncü maddesi gereği kişi başı bin 225 liradan 13 kişiye toplam 15 bin 925 lira; sosyal mesafe ihlalinden, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282'nci maddesi gereği şahıs başı 3 bin 150 liradan 13 kişiye toplam 40 bin 950 lira, kapalı alanda sigara içen 1 şahsa 187 lira olmak üzere toplamda 57 bin 62 lira idari para cezası uygulandı.

Kumarcılara jandarmadan şok baskın

Kaynak: İHA

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