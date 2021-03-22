Kumarcılara ceza
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Kumarcılara ceza

22.03.2021 11:04 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:13
Kumarcılara ceza

Malatya'da, bir işyerinde kumar oynayan 4 şahsa ceza uygulandı.

Malatya'da, bir işyerinde kumar oynayan 4 şahsa ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Halfettin Mahallesi'nde bir işyerinde kumar oynayan 4 şahsa 5326 SKM/34. maddesine istinaden polis tarafından idari para cezası uygulandı. Ayrıca kumar parası olan bin 150 TL para geçici olarak muhafaza altına alındı. İşletmeci A. P. isimli şahıs hakkında Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak suçundan adli işlem yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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