Kumarbazlardan kameralı önlem
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Kumarbazlardan kameralı önlem

Kumarbazlardan kameralı önlem
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir ikamette kumar oynatıldığı ihbarı alan polis, adrese baskın yaptı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir ikamette kumar oynatıldığı ihbarı alan polis, adrese baskın yaptı. Baskında 11 kişi kumar oynarken yakalanırken, polis baskınına karşı bina girişine kurulan güvenlik kamerası dikkat çekti.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mithatpaşa Mahallesi 3. Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil evde kumar oynatıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis, bir süre fiziki takip yaptıktan sonra ikamete baskın düzenledi. Baskında, kıraathane şeklinde dizayn edilmiş ikamette kumar oynayan 11 kişi yakalanırken, 18 deste iskambil kağıdı, 30 adet pul, 4 adet yazboz ve 1 ajanda ele geçirildi.

Kumar oynayan 11 kişi hakkında kumar oynamak ve korona virüsü ile mücadele kapsamında alınan sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu tedbirlerini ihlal suçlarından işlem yapılırken, K.G.'ye ise 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli soruşturma başlatıldı.

Öte yandan ikamette yapılan kontrollerde olası polis baskınına karşı bina girişine güvenlik kamerası kurulduğu ve dışarıyı izlediklerini tespit etti. Kumar oynanan ev ise mühürlendi. - MANİSA

Kumarbazlardan kameralı önlem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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