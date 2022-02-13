KUMARBAZLARA POLİS BASKINI

İSTANBUL'da kumarhanelere yönelik yapılan operasyonda kumar oynadıkları ve oynattıkları tespit edilen 80 kişi gözaltına alındı. Yapılan baskınlarda kumarhaneye çevrilmiş bir iş yerinde 6 adet kumar makinesi çok sayıda oyun pulu ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak ve Kumar Büro Amirliği koordinesinde dün gece saat 21.00-00.00 saatlerinde arasında 198 ekipte bulunan 393 polisin katılımıyla kumarhanelere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 551 kahvehane, kıraathane ve kafe, 72 dernek, ruhsatsız olarak kağıt oyunları oynatan 24 iş yeri denetlendi. Baskınlarda bu işyerlerinde bulunan 5 bin 662 kişi Genel Bilgi Toplama(GBT) sisteminde sorgulandı. Yapılan inceleme sonucu çeşitli suçlardan aranan 11 kişi gözaltına alındı.

Polisin operasyonu sırasında birçok iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi. Bu işyerlerinde kumar oynayan 58 kişi ile kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı tespit edilen 22 kişi gözaltına alındı. Kumarbazlara Kabahatler kanunun 34. maddesi gereğince toplam 105 bin 500 lira para cezası kesildi. Kumar oynatan 22 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Bu sırada baskınlar sırasında bir iş yerinin kumarhaneye çevrildiği tespit edildi. Bu iş yerinde 6 adet kumar makinesi, para yerine kullanılan çok sayıda oyun pulu ele geçirildi. Baskınlarda ruhsatsız olarak faaliyet gösteren 24 işyeri de mühürlendi.