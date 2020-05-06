Kumarbazlara göz açtırılmıyor
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Kumarbazlara göz açtırılmıyor

Kumarbazlara göz açtırılmıyor
06.05.2020 14:22 | Son Güncelleme: 06.05.2020 14:24

Kumarbazlara göz açtırılmıyor Manisa'nın Kula ilçesinde biri ev sahibi 13 kişi kumar oynarken yakalandı Manisa'nın Kula ilçesinde bir evde kumar oynandığı ihbarını alan ekipler düzenledikleri operasyonda biri ev sahibi 13 kişiye cezai işlem uyguladı.

Kumarbazlara göz açtırılmıyor

Manisa'nın Kula ilçesinde biri ev sahibi 13 kişi kumar oynarken yakalandı

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde bir evde kumar oynandığı ihbarını alan ekipler düzenledikleri operasyonda biri ev sahibi 13 kişiye cezai işlem uyguladı.

Manisa'nın Kula ilçesinde 5 Mayıs günü Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına muhalefet ederek kumar oynatan ve oynayan şahıslara cezai işlem uygulandı.

Kula'da kumar oynayan şahıslarla ilgili ihbar gelmesi üzerine kolluk kuvvetleri belirtilen adrese giderek içeride kumar oynayan 13 kişiyi yakaladı. Ekipler belirtilen adreste yapılan aramada çok sayıda iskambil oyun kağıdı, okey taşları, tombala malzemesi ve içerisinde rakamların yazılı bulunduğu not defteri de ele geçirdi. Ev sahibi olduğu tespit edilen 1 şahsa Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama suçundan işlem yapılırken, ayrıca 13 kişinin her birine Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına muhalefet etmekten 3 bin 150'şer TL cezai işlem uygulandı.

Kumarbazlara göz açtırılmıyor

Kaynak: İHA

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