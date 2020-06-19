Kumar ve tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 20 zanlı adliyeye sevk edildi
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Kumar ve tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 20 zanlı adliyeye sevk edildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kumar oynatarak ve tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

19.06.2020 13:33 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:38

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kumar oynatarak ve tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Marmaris Adliyesine sevk edildi.

Zanlıların yakınları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve güvenlik önlemleri dolayısıyla adliye bahçesine alınmadı.

250 polisle eş zamanlı operasyon

Marmaris'te hileli zar ve iskambil kağıtlarıyla kumar oynattıkları kişileri borçlandırdıkları ve mağdurlara zorla senet imzalatarak tefecilik yaptıkları iddia edilen şüphelilerin adreslerine 16 Haziran'da, aralarında Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin de bulunduğu 250 polisle eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Polis helikopteri ve drone ile havadan da desteklenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, borç senetleri, borç ilişkisi gösteren ajandalar, kumar ve tefecilikten kazanıldığı değerlendirilen nakit para, hileli zar ve oyun kağıtları, uyuşturucu, kılıç ile pala gibi çok sayıda kesici alet ele geçirilmişti.

Kumar ve tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 20 zanlı adliyeye sevk edildi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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