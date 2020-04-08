Kumar oynayanlara, koronavirüs tedbirlerine muhalefetten de ceza kesildi
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Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Alanya, Güncel

Kumar oynayanlara, koronavirüs tedbirlerine muhalefetten de ceza kesildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde kumar oynarken yakalanan 15 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı hareket etmek suçundan da toplam 47 bin 250 lira ceza kesildi.

08.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:14
Kumar oynayanlara, koronavirüs tedbirlerine muhalefetten de ceza kesildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde kumar oynarken yakalanan 15 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı hareket etmek suçundan da toplam 47 bin 250 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kumar oynandığı bildirilen Kızlarpınarı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesine operasyon düzenledi.

Evde kumar oynadığı tespit edilen 15 kişi suçüstü yakalandı. Dairede yapılan aramada iskambil kağıdı, okey ıstakası ve okey taşları ile çok sayıda poker pulu ele geçirildi.

Evin sahibi için "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli tahkikat başlatıldı, 14 kişiye kumar oynamaktan idari para cezası uygulandı.

Kumar oynayan 15 kişinin her birine, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle de 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplamda 47 bin 250 lira idari para cezası uyguladı.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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