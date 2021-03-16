Kumar oynayanlara ceza yağdı
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Kumar oynayanlara ceza yağdı

16.03.2021 11:37 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:44
Kumar oynayanlara ceza yağdı

Ardahan'ın Damal ilçesinde korona virüs tedbirlerini ihlal ederek kahvehanede kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye 17 bin 944 lira ceza kesildi.

Ardahan'ın Damal ilçesinde korona virüs tedbirlerini ihlal ederek kahvehanede kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye 17 bin 944 lira ceza kesildi.

Damal ilçe merkezinde bulunan bir Kıraathanede kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan uygulamada Kıraathane içerisinde korona virüsü ile mücadele kapsamında alınan sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu tedbirlerini ihlal ederek oyun oynayan 4 kişiye para cezası kesildi. İşyeri sahibi M. k. hakkında da "kumar oynanması için yer temini ve karantina kurallarına uymamaktan" adli işlem başlatıldı.

Sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kahvehanede kumar oynadıkları tespit edilen 4 kişiye 17 bin 944 lira ceza uyguladı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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