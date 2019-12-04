Kumar oynayanlar yakalandı
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Kumar oynayanlar yakalandı

Malatya'da kumar oynayanlar yakalandı.

04.12.2019 17:26 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:31
Kumar oynayanlar yakalandı

'da kumar oynayanlar yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde Tombala oynatılan yerlere karşı yapılan çalışmalarda, Mahallesinde bulunan bir dernekte Tombala tabir edilen oyunla kumar oynandığı tespit edildi. İşletmeci 1 şüpheli şahsa Kumar oynanması için Yer ve İmkan Sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.


Kumar oynadığı görülen 22 şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 34. Maddesine istinaden 7 bin 40 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca dernek içerisinde sigara içildiğinden ve derneğin mühür fekkinden dolayı işlem yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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