Kumar oynayan ve oynatana 30.200 TL Ceza
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Kumar oynayan ve oynatana 30.200 TL Ceza

25.12.2020 00:41 | Son Güncelleme: 25.12.2020 00:45
Kumar oynayan ve oynatana 30.200 TL Ceza

Ardahan'da yapılan denetimlerde il merkezinde faaliyet gösteren bir evde kumar oynayan 7 şahıs ile ev sahibine 30 bin 200 TL idari para cezası kesildiği bildirildi.

Ardahan'da yapılan denetimlerde il merkezinde faaliyet gösteren bir evde kumar oynayan 7 şahıs ile ev sahibine 30 bin 200 TL idari para cezası kesildiği bildirildi.

Konuya ilişkin Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde yapılan denetimlerde; sokağa çıkma yasağı kapsamında Halilefendi Mahallesinde bulunan ikamette park halinde şüpheli çok sayıda araç görmesi ve evden gürültülü sesler gelmesi üzerine ikamet çevresinde araştırma yapıldı. Yapılan inceleme sonucu kumar oynandığı yönünde kuvvetli şüphe oluşması üzerine Günün Nöbetçi Cumhuriyet Savcısından alınan talimatla ikamete girilmiş olup, oturma odası içerisinde 8 şahsın masa etrafında kumar oynadığı anlaşılmış, masa üzerinde iskambil kartları ve paralar olduğu görülmüş ve kayıt altına alınmıştır. Günün nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı ile suça konu 1750 TL'ye ve iskambil kartlarına el konulmuş, ev sahibine şüpheli olarak, diğer 7 şahıs ise bilgi sahibi olarak ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek tahkikata başlanmıştır. Ayrıca 8 şahsa Covid Tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ihlali sebebiyle 25.200 TL ve ayrıca 4 şahsa da kumar oynamaktan 5000 TL toplamda 30.200 TL idari para cezası uygulanmıştır." denildi. - ARDAHAN

Kumar oynayan ve oynatana 30.200 TL Ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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