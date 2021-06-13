Kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 37 kişiye para cezası verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 37 kişiye para cezası verildi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Osmaniye'de kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 37 kişiye 116 bin 550 lira ceza kesildi.

Osmaniye'de kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 37 kişiye 116 bin 550 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İstiklal Mahallesi'ndeki kıraathanede kumar oynandığı ihbarı üzerine iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda kumar oynarken yakalanan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 37 kişiye 116 bin 550 lira ceza uygulandı.

İş yeri sahibi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak"tan adli işlem başlatıldı.

Kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 37 kişiye para cezası verildi
Kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 37 kişiye para cezası verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

112 çağrı merkezine gelen çağrılar pes dedirtiyor: Bir şikayetim yok ama neden olmasın
112 çağrı merkezine gelen çağrılar pes dedirtiyor: Bir şikayetim yok ama neden olmasın
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Boris Johnson Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Atilla Taş Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Merih Demiral Roland Garros Emre Belözoğlu Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 37 kişiye para cezası verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.6.2021 11:05:28. #1.14#

title