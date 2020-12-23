Kumar oynayan şüpheliler polisi görünce camdan atlayıp kaçtı
23.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:50
Edirne'de bir eve düzenlenen operasyonda kumar oynayan şüpheliler polis görünce camdan atlayıp kaçtı.
Edirne'de bir eve düzenlenen operasyonda kumar oynayan şüpheliler polis görünce camdan atlayıp kaçtı.
Alının bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri Mithatpaşa Mahallesi'nde F.K'nin evine "kumar oynandığı" iddiasıyla operasyon düzenledi.
Polisin kapı zilini çalmasıyla şüphelilerden bazıları camdan atlayarak gözden kayboldu. Evde yapılan aramada iskambil kağıtları ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin