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Kumar oynayan 7 kişiye ceza yağdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kumar oynayan 7 kişiye ceza yağdı

Jandarma ekiplerince düzenlenen 'kumar ve tombala' operasyonunda kumar oynayan 7 kişi hakkında toplam 12 bin 733 TL idari para cezası uygulandı.

Jandarma ekiplerince düzenlenen 'kumar ve tombala' operasyonunda kumar oynayan 7 kişi hakkında toplam 12 bin 733 TL idari para cezası uygulandı.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı, JASAT ekiplerince yapılan çalışmaları kapsamında Göle ilçesi Köprülü beldesinde faaliyet gösteren bir kahvehanede kumar oynatıldı tespit edildi. Operasyonda tombala oynatıldığı belirlenen kahvehaneye suçüstü yapılarak, işletmeci S.Ö. hakkında yasal işlem yapıldı.

Kumar oynayan 7 kişi hakkında ise toplam 12 bin 733 TL idari para cezası uygulandı. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Para Cezası, Türk Lirası, Jandarma, Kumar, 3. Sayfa, Haberler

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