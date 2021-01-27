Kumar oynayan 63 kişiye 282 bin lira ceza
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Kumar oynayan 63 kişiye 282 bin lira ceza

27.01.2021 11:13 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:20
Kumar oynayan 63 kişiye 282 bin lira ceza

ESKİŞEHİR'de 2 dernekte kumar oynadığı tespit edilen 63 kişiye 282 bin 618 lira ceza uygulandı.

ESKİŞEHİR'de 2 dernekte kumar oynadığı tespit edilen 63 kişiye 282 bin 618 lira ceza uygulandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal ve Hoşnudiye Mahallesi'ndeki 2 dernekte kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Derneklere yapılan baskında 63 kişi, kumar oynarken yakalandı. Koronavirüs tedbirlerine uymayan ve kumar oynayan 63 kişiye toplam 282 bin 619 lira para cezası uygulandı.

Daha öncede kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlendiği belirlenen derneklerin sorumluları hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' ile 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak' suçundan adli soruşturma başlatıldı.

Dernek binaları yeniden mühürlendi.


Kumar oynayan 63 kişiye 282 bin lira ceza
Kumar oynayan 63 kişiye 282 bin lira ceza
Kumar oynayan 63 kişiye 282 bin lira ceza
Kumar oynayan 63 kişiye 282 bin lira ceza
Kumar oynayan 63 kişiye 282 bin lira ceza
Kumar oynayan 63 kişiye 282 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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