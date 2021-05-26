Kumar oynayan 6 kişi suçüstü yakalandı
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Kumar oynayan 6 kişi suçüstü yakalandı

Kumar oynayan 6 kişi suçüstü yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 6 kişi, kumar oynarken suçüstü yakalandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 6 kişi, kumar oynarken suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tömük Mahallesi'nde bulunan bir dairede para karşılığı kumar oynatıldığının bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, kumar oynayan 6 kişiyi suçüstü yakaladı. Evde yapılan aramada ise 100 deste iskambil kağıdı, kumar oyununda kullanılan 270 lira nakit para ele geçirildi.

Ekipler, şahıslara kumar oynamaktan kabahatler kanunu gereği 5 bin 344 lira ile sokağa çıkma yasağını ihlalden 8 bin 600 lira olmak üzere toplam 13 bin 944 lira idari para cezası uyguladı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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