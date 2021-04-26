Kumar oynayan 4 şahsa idari para cezası
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Kumar oynayan 4 şahsa idari para cezası

Kumar oynayan 4 şahsa idari para cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da, bir işyerinde kumar oynayan 4 şahsa idari para cezası uygulandı.

Malatya'da, bir işyerinde kumar oynayan 4 şahsa idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Yenihamam Mahallesi'ndeki bir iş yerinde 4 şahsın kumar oynadığı tespit edildi. Ekiplerin baskınıyla suçüstü yakalanan 4 şahsa kumar oynamaktan idari para cezası uygulandı. Ayrıca kumar parası olan 400 TL de geçici olarak muhafaza altına alındı. İş yeri işletmecisi hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.

Kumar malzemelerine de el konuldu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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