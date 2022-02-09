Kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 lira para cezası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 lira para cezası

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 lira para cezası

Hatay'ın Erzin ilçesinde bir kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 lira para cezası uygulandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Hatay'ın Erzin ilçesinde bir kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde, Şükrüpaşa Mahallesinde bulunan B.A.'nın işlettiği kahvehanenin kumarhaneye çevrildiği 4 şahsın kumar oynadığı belirlendi. İş yerinde yapılan aramada 106 adet iskambil kağıdı ile 750 TL'ye el konuldu.

Kumar oynadıkları tespit edilen 4 şahsa toplamda 7 bin 276 lira para cezası uygulandı.

İş yeri sahibi hakkında ise adli işlem yapıldı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Para Cezası, Hisarcık, Hatay, Kumar, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title