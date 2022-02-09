Erzin'de kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza kesildi - Haberler
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Erzin'de kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza kesildi

AA, Burak Milli - Güncel
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Erzin'de kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza kesildi

Hatay'ın Erzin ilçesinde kumar oynadıkları iddia edilen 4 kişiye toplam 7 bin 276 lira ceza uygulandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Hatay'ın Erzin ilçesinde kumar oynadıkları iddia edilen 4 kişiye toplam 7 bin 276 lira ceza uygulandı.

Emniyet ekipleri, bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza verdi.

Masadaki oyun kağıtları ile 750 lira el konuldu.

AA / Burak Milli - Güncel

Para Cezası, Hisarcık, Hatay, Kumar, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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