Kumar oynayan 4 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi
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Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Polis, 3. Sayfa

Kumar oynayan 4 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi

Nevşehir Yeni mahallede bulunan bir kıraathanede kumar oynadıkları ihbarını değerlendiren polis ekipleri kıraathanede 4 kişiyi yakaladı.

14.04.2020 13:22 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:22
Kumar oynayan 4 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi

Nevşehir Yeni mahallede bulunan bir kıraathanede kumar oynadıkları ihbarını değerlendiren polis ekipleri kıraathanede 4 kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğü'ne Yeni Mahallede bir kıraathanede kumar oynatılıyor ihbarını değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından iş yerinin açık olduğu ve iş yerinde 4 şahsın olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan 4 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 288. Maddesi gereğince kişi başı 3 bin 150 lira ceza yazıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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