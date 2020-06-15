Kumar oynayan 38 kişiye para cezası uygulandı
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Kumar oynayan 38 kişiye para cezası uygulandı

Malatya'da kumar oynarken yakalanan 38 kişiye, toplam 46 bin 550 lira idari para cezası uygulandı.

15.06.2020 12:37 | Son Güncelleme: 15.06.2020 13:02

Malatya'da kumar oynarken yakalanan 38 kişiye, toplam 46 bin 550 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan istihbarat çalışması neticesinde Cezmi Kartay Caddesi'nde ruhsatsız bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Ekipler, kumar oynayan 38 kişiye toplam 46 bin 550 lira idari para cezası uyguladı. Bir şüpheliye ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan işlem yapıldı.

Kumarda kullanıldığı değerlendirilen ve el konulan 5 horoz da Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Kumar oynayan 38 kişiye para cezası uygulandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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