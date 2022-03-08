Kumar oynayan 3 şahsa 5 bin 457 lira para cezası - Haberler

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Kumar oynayan 3 şahsa 5 bin 457 lira para cezası

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kumar oynayan 3 şahsa 5 bin 457 lira para cezası

Kırıkkale'de bir kıraathanede kumar oynayan 3 şahsa toplam 5 bin 457 lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de bir kıraathanede kumar oynayan 3 şahsa toplam 5 bin 457 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yenidoğan Mahallesi^'nde bulunan bir kıraathanede kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Kıraathaneye operasyon düzenleyen ekipler, iskambil kağıtları ile kumar oynadığı tespit edilen 3 şahsa toplam 5 bin 457 lira idari para cezası uyguladı. İşletme sahibi hakkında ise adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Kırıkkale, 3. Sayfa, Haberler

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