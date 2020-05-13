Kumar oynayan 3 kişiye 13 bin 125 TL ceza kesildi Adıyaman'da bir iş yerinde kumar oynatan kişi hakkında adli işlem yapılırken, kumar oynayan 3 kişiye toplam 13 bin 125 TL para cezası kesildi.

Adıyaman'da bir iş yerinde kumar oynatan kişi hakkında adli işlem yapılırken, kumar oynayan 3 kişiye toplam 13 bin 125 TL para cezası kesildi.

Adıyaman Ulucami Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki pasaj içerisinde bulunan bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri işyerine yaptıkları kontrolde zar atarak kumar oynayan kişilere suçüstü yaptı.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan Y.K. ile ilgili adli işlem başlatılırken, kumar oynayan T. Y., M. D. ve A.K. isimli şahıslara 1593 İl Umumi Hıfzısıhha ve 5326 Kabahatler Kanununa Muhalefet etmek suçundan toplam 13.125 TL idari para cezası uygulandı.

Kumar oynamakta kullanılan 9 adet zar atmada kullanılan plastik kap, 4 adet zar, 1 adet boş adisyon (çetele) kağıdı, 1 adet yuvarlak zar masası ve 500 TL paraya el konuldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA