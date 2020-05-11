Kumar oynayan 25 kişiye 95 bin 900 TL idari para cezası kesildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kumar oynayan 25 kişiye 95 bin 900 TL idari para cezası kesildi

Denizli'de polis tarafından son bir haftada iş yeri, apart, otel ve umuma açık alanlarda yapılan denetimlerde kurallara uymadıkları tespit edilen iş yerlerine 95 bin 900 lira idari para cezası kesildi.

Kumar oynayan 25 kişiye 95 bin 900 TL idari para cezası kesildi
11.05.2020 16:20 | Son Güncelleme: 11.05.2020 18:07

Denizli'de polis tarafından son bir haftada iş yeri, apart, otel ve umuma açık alanlarda yapılan denetimlerde kurallara uymadıkları tespit edilen iş yerlerine 95 bin 900 lira idari para cezası kesildi. Denetimlerde polisin girdiği 2 iş yerinde ise kumar oynandığı tespit edildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri, 4-10 Mayıs tarihleri arasında yapılan kontroller, sabit uygulama noktaları, iş yeri, apart, otel ve umuma açık olan 22 farklı noktada denetim yaptı. Yapılan denetimlerde 2 iş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 14 şahsa 17 bin 150 TL, iş yeri içerisinde bulunan toplam 25 şahsa İl Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 78 bin 750 TL olmak üzere toplamda 95 bin 900 TL idari para cezası kesildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde konaklama yerleri kontrol edildi. 1 apart dairesinde fuhuş yapıldığı tespit edilmesi üzerine 2 şahsa 1 bin 580 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, denetlemeler kapsamında kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 510 TL ele geçirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı Haber
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı
Denizli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Haber
Denizli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Haber
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan HDP'li Önder'in 'Bize danışıyordunuz' çıkışına cevap: Alçaklarla siyaset yapmıyoruz Haber
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan HDP'li Önder'in "Bize danışıyordunuz" çıkışına cevap: Alçaklarla siyaset yapmıyoruz
Latin Amerika'nın en büyük ikinci hava yolu şirketi Avianca, koronavirüs nedeniyle iflas başvurusu yaptı Haber
Latin Amerika'nın en büyük ikinci hava yolu şirketi Avianca, koronavirüs nedeniyle iflas başvurusu yaptı
Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı Haber
Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var
İngiltere'de bir muhabire, canlı yayına girmeden önce sokak ortasında sözlü ırkçı saldırı yapıldı
İngiltere'de bir muhabire, canlı yayına girmeden önce sokak ortasında sözlü ırkçı saldırı yapıldı
'Berber ve kuaför ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı' iddialarına yanıt geldi
"Berber ve kuaför ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı" iddialarına yanıt geldi
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan'ı yayından kovdu
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan'ı yayından kovdu
HDP'li Önder, Meral Akşener'in 'HDP, PKK'nın uzantısıdır' sözlerine çok konuşulacak bir itirafla yanıt verdi
HDP'li Önder, Meral Akşener'in "HDP, PKK'nın uzantısıdır" sözlerine çok konuşulacak bir itirafla yanıt verdi
Gana'da bir fabrika işçisi 533 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Gana'da bir fabrika işçisi 533 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor
Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor
Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı
Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı
Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye geri dönüyor
İstanbul'da lüks rezidansta oturan iş adamı canına kıydı
İstanbul'da lüks rezidansta oturan iş adamı canına kıydı
Son başvuru tarihi 1 Haziran! TÜBİTAK 27 personel alacak
Son başvuru tarihi 1 Haziran! TÜBİTAK 27 personel alacak
Adana'da berbere giden 16 yaşındaki çocuk, 20 yaşın altında olduğu için tıraş olamadı
Adana'da berbere giden 16 yaşındaki çocuk, 20 yaşın altında olduğu için tıraş olamadı
Karantinada sıkılan minik çocuk, salatalık ve havuçtan piyano yaptı
Karantinada sıkılan minik çocuk, salatalık ve havuçtan piyano yaptı
Yılın ilk 4 ayında dezenfektan ihracatı 10 kattan fazla arttı
Yılın ilk 4 ayında dezenfektan ihracatı 10 kattan fazla arttı
The Economist dergisinden Libya analizi: Türkiye güç dengelerini değiştirdi
The Economist dergisinden Libya analizi: Türkiye güç dengelerini değiştirdi
Eşini boş inşaata götürüp darp eden ve görüntüleri sosyal medyada paylaşan saldırgan koca için 21 yıl hapis istendi
Eşini boş inşaata götürüp darp eden ve görüntüleri sosyal medyada paylaşan saldırgan koca için 21 yıl hapis...
Kilosu 200 TL'yi bulan domalan mantarını bulmak için her yeri karış karış arıyorlar
Kilosu 200 TL'yi bulan domalan mantarını bulmak için her yeri karış karış arıyorlar
Asya'da ikinci dalga endişesi oluştu: Çin'de bir kent karantinaya alındı, Güney Kore'de yeni vakalar ortaya çıktı
Asya'da ikinci dalga endişesi oluştu: Çin'de bir kent karantinaya alındı, Güney Kore'de yeni vakalar ortaya...
Hijyen genelgesini sağlayan restoran ve oteller 27 Mayıs'ta kapılarını açabilecek
Hijyen genelgesini sağlayan restoran ve oteller 27 Mayıs'ta kapılarını açabilecek
Haftalık burç yorumları 11 - 17 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
Haftalık burç yorumları 11 - 17 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
Günlük burç yorumları 11 Mayıs 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 11 Mayıs 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Koronavirüs pandemisinde Türkiye'de yeni dönem başladı: Kontrollü sosyal hayat
Koronavirüs pandemisinde Türkiye'de yeni dönem başladı: Kontrollü sosyal hayat
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Garry Rodrigues, ayrılık iddialarına yanıt verdi: Böyle bir düşüncem olmadı
Garry Rodrigues, ayrılık iddialarına yanıt verdi: Böyle bir düşüncem olmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hüseyin İnan Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Nur Yerlitaş Gülben Ergen Fahriye Evcen
Spor Ali Koç Utku Yuvakuran Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Çocuk Kuaför Beşiktaş
Şu an buradasınız: Kumar oynayan 25 kişiye 95 bin 900 TL idari para cezası kesildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.5.2020 19:11:49. #1.14#
title