Isparta'da kumar oynayan 19 kişiye toplam 81 bin 900 TL para cezası uygulandı
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Isparta'da kumar oynayan 19 kişiye toplam 81 bin 900 TL para cezası uygulandı

18.12.2020 12:53 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:57

Isparta'da emniyet ekipleri, belirlenen bir işyerine düzenledikleri operasyonda 19 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Isparta'da emniyet ekipleri, belirlenen bir işyerine düzenledikleri operasyonda 19 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Kumar oynayan şahıslara toplam 81 bin 900 TL para cezası uygulandı.

Olay 16 Aralık Çarşamba günü saat 18.15 Yayla Mahallesi 1612 Sokak'taki bir işhanında meydana geldi. Bir adreste kumar oynandığı bilgisini alan emniyet ekipleri harekete geçerek, cumhuriyet savcılığından alınan arama kararına istinaden operasyon düzenledi. Operasyonda 19 kişi kumar oynarken yakalanırken, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren umuma açık işyerinde yapılan aramada çeşitli yerlere saklanmış 632 adet iskambil kağıdı, 187 adet pul ve çok sayıda yazboz kağıdı bulunduğu tespit edildi.

İş yerinin işletmecilerine 'kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatılırken, içeride bulunan şahıslara Kabahatler Kanunu'nun 34. Maddesi gereğince kumar oynamaktan ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi gereğince toplam 81 bin 900 TL İdari yaptırım uygulandı. Ruhsatsız olarak umuma açık yer haline getirilen yer ile ilgili gerekli idari işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - ISPARTA

Isparta'da kumar oynayan 19 kişiye toplam 81 bin 900 TL para cezası uygulandı
Isparta'da kumar oynayan 19 kişiye toplam 81 bin 900 TL para cezası uygulandı
Isparta'da kumar oynayan 19 kişiye toplam 81 bin 900 TL para cezası uygulandı
Isparta'da kumar oynayan 19 kişiye toplam 81 bin 900 TL para cezası uygulandı
Isparta'da kumar oynayan 19 kişiye toplam 81 bin 900 TL para cezası uygulandı
Isparta'da kumar oynayan 19 kişiye toplam 81 bin 900 TL para cezası uygulandı
Isparta'da kumar oynayan 19 kişiye toplam 81 bin 900 TL para cezası uygulandı
Isparta'da kumar oynayan 19 kişiye toplam 81 bin 900 TL para cezası uygulandı
Isparta'da kumar oynayan 19 kişiye toplam 81 bin 900 TL para cezası uygulandı
Isparta'da kumar oynayan 19 kişiye toplam 81 bin 900 TL para cezası uygulandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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