Kumar oynayan 16 kişiye 65 bin lira ceza BARTIN'ın Amasra ilçesinde bir eve yapılan baskında, kumar oynadığı tespit edilen 16 kişiye toplam 65 bin lira para cezası kesildi.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde bir eve yapılan baskında, kumar oynadığı tespit edilen 16 kişiye toplam 65 bin lira para cezası kesildi. Kumar oynatan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Amasra ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kum Mahallesi'nde bir evde kumar oynatıldığı ihbarını aldı. Eve baskın düzenleyen polis ekipleri, 16 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Polis, iskambil kartlarına el koydu. 16 kişiye Kabahatler Kanunu'nun 34 maddesi gereği kumar oynamak ve koronavirüs tedbirleri kapsamında Bartın Valiliği'nin aldığı kararları ihlal ettikleri gerekçesiyle Hıfzıssıhha Kanununun 282 maddesindeki hükümlere aykırı hareket etmekten toplamda 65 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 16 kişi arasında bulunan K.T. ve A.S. hakkında 'kumar oynamak için yer temin etmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA