Adana'da kumar oynayan 140 kişiye 187 bin lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da kumar oynayan 140 kişiye 187 bin lira ceza

Adana'da kumar oynayan 140 kişiye 187 bin lira ceza
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

ADANA'da kumar oynandığı tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda 140 kişiye 187 bin 40 lira ceza kesildi.

ADANA'da kumar oynandığı tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda 140 kişiye 187 bin 40 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar oynatıldığı belirlenen 43 ev ve iş yerine eş zamanlı baskın yaptı. Polis ekiplerinin suçüstü yakaladığı 140 kişiye kumar oynamaktan 187 bin 40 lira para cezası kesildi. Adreslerde yapılan aramalarda 6 bin 550 lira, 1 ruhsatsız tabanca ile para yerine geçen çok sayıda pul ele geçirildi. Ayrıca iş yeri ve ev sahibi 43 kişiye de kumar oynatmak ve yer temin etmekten adli işlem yapıldı.


Adana'da kumar oynayan 140 kişiye 187 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Mansur Yavaş Meral Akşener Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Münir Özkul Hande Erçel
Spor Burak Elmas Şenol Güneş Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Adana'da kumar oynayan 140 kişiye 187 bin lira ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 09:59:15. #1.15#

title