Kumar oynayan 14 kişiye para cezası kesildi İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 14 kişiye idari para cezası uygulandı.

İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 14 kişiye idari para cezası uygulandı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarıgazi Mahallesi'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı bulunması gereken bir kahvehanenin açık olduğu ve kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, kumar oynadığı görülen ve Kovid-19'la mücadele önlemlerini ihlal eden 1'i iş yeri sahibi 14 kişiye, toplam 50 bin 645 lira idari para cezası kesildi.

Adreste yapılan aramada, çok sayıda oyun kartı ve puluna el konuldu.

İş yerleri, zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: AA