Kumar oynayan 12 kişiye 14 bin 700 TL idari para cezası kesildi
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Kumar oynayan 12 kişiye 14 bin 700 TL idari para cezası kesildi

Denizli'de polis tarafından son bir haftada iş yeri, apart, otel ve umuma açık alanlarda yapılan denetimlerde kurallara uymadıkları tespit edilen iş yerlerine 169 bin 50 lira idari para cezası kesildi.

Kumar oynayan 12 kişiye 14 bin 700 TL idari para cezası kesildi
01.06.2020 15:09 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:12

Denizli'de polis tarafından son bir haftada iş yeri, apart, otel ve umuma açık alanlarda yapılan denetimlerde kurallara uymadıkları tespit edilen iş yerlerine 169 bin 50 lira idari para cezası kesildi. Denetimlerde polisin girdiği 2 iş yerinde ise kumar oynandığı tespit edilen 12 kişiye 14 bin 700 TL para cezası kesildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri, 25-31 Mayıs tarihleri arasında yapılan kontroller, sabit uygulama noktaları, iş yeri, apart, otel ve umuma açık olan 13 farklı noktada denetim yaptı. Yapılan denetimlerde 2 iş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 12 şahsa 14 bin 700 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca 3 iş yeri kapalı olması gerekirken açık bulunmasından dolayı ve içerisinde olan toplam 49 şahsa İl Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 154 bin 350 TL olmak üzere toplamda 169 bin 50 TL idari para cezası kesildi.

Öte yandan, denetlemeler kapsamında kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 665 TL ele geçirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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