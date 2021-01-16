Kumar oynayan 113 kişiye toplam 506 bin 918 lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Kumar oynayan 113 kişiye toplam 506 bin 918 lira ceza

16.01.2021 11:03 | Son Güncelleme: 16.01.2021 11:13
Kumar oynayan 113 kişiye toplam 506 bin 918 lira ceza

ESKİŞEHİR'de 2 dernek binasında kumar oynarken yakalanan 113 kişiye toplam 506 bin 918 lira ceza uygulandı.

ESKİŞEHİR'de 2 dernek binasında kumar oynarken yakalanan 113 kişiye toplam 506 bin 918 lira ceza uygulandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'ndeki bir dernekte kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Daha önce aynı gerekçeyle mühürlendiği tespit edilen derneğe yapılan baskında 43 kişi kumar oynarken yakalandı. 43 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları ve kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 192 bin 898 lira ceza uygulandı. Dernek sorumlusu hakkında ise, 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ile 'mühür bozma' suçlarından soruşturma başlatıldı.

70 KİŞİ YAKALANDIPolis ekiplerince Hoşnudiye Mahallesi'ndeki bir derneğe yapılan baskında ise 70 kişi kumar oynarken yakalandı. 70 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları ve kumar oynadıkları için toplam 314 bin 20 lira ceza yazıldı. Dernek sorumlusu hakkında soruşturma başlatıldı.

Kumar oynayanlardan biri, 'fuhşa teşvik, aracılık ve yer sağlama' suçundan arama kaydı olduğu belirlenince gözaltına alındı.


Kumar oynayan 113 kişiye toplam 506 bin 918 lira ceza
Kumar oynayan 113 kişiye toplam 506 bin 918 lira ceza
Kumar oynayan 113 kişiye toplam 506 bin 918 lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise İrem Derici Şeyma Subaşı Kim Kardashian
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Özil Mesut Bakkal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Silah Ankara Selçuk Özdağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kumar oynayan 113 kişiye toplam 506 bin 918 lira ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 11:18:42. #1.14#
title